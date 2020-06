In Österreich läuft die Kleinanlagenförderung für die Photovoltaik wieder. Darauf weist der Branchenverband in Wien hin. Es stehen zehn Millionen Euro zur Verfügung. Gute Nachricht für die Photovoltaik: Die Regierung in Wien hat das Go für die Kleinanlagenförderung in Österreich gegeben. Wie der Branchenverband PV Austria mitteilte, steht nun wieder mit der Förderung durch den Klima- und Energiefonds die gut handhabbare und breitenwirksame Förderschiene für PV-Anlagen bis 5 Kilowatt Spitzenleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...