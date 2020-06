Solar WO Engineering hat die 729-Kilowatt-Anlage auf einem See bei Salzwedel installiert. Next Kraftwerke bindet sie in das eigene Virtuelle Kraftwerk ein.Das Bayreuther Unternehmen 7C Solarparken hat seine erste schwimmende Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Sie schwimmt auf einem See bei Salzwedel, im Osten Niedersachsens gelegen. Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel (VKWA) nutzt den See als Wasserzwischenspeicher - eine Funktion, die die Photovoltaik-Anlage nicht beeinträchtigt. Mit rund 6800 Quadratmetern Modulfläche ist die 729-Kilowatt-Anlage fast ...

