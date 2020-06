Carrefour und Google starteten am 16. Juni in Frankreich ein neues Voice-gestütztes (engl. voice = Stimme) Onlineeinkaufserlebnis für Lebensmittel im Rahmen ihrer neuen strategischen Partnerschaft, die im Juni 2018 unterzeichnet wurde. Als der erste Einzelhändler der Welt bietet Carrefour seinen Kunden den neuen integrierten Voice-Einkaufsservice über den Google Assistant an....

Den vollständigen Artikel lesen ...