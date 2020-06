Die größere Auswahl an Spektren ermöglicht es Betrieben, die Lichtleistung optimal auf Pflanzenqualität und Ertrag abzustimmen. Von einem breiten Weißspektrum bis zu Licht mit hohem Rotanteil, ermöglichen die zusätzlichen PhysioSpec™-Spektren von Fluence die Optimierung von Beleuchtungsstrategien für jede Kultur, in jedem Wachstumsstadium und an...

Den vollständigen Artikel lesen ...