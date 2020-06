Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, hat die jüngsten Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bemängelt, wonach er nicht sehen könne, dass der in die Kritik geratene CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gegen Regeln des Bundestages verstoßen habe. "Wir warten im Fall Amthor noch auf Antworten und Prüfung, schließlich sind da noch etliche Fragen offen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



So sei Amthor "immer noch die Antwort schuldig, ob er eine Gegenleistung für seine Abgeordnetentätigkeit erhalten hat". Haßelmann fügte hinzu: "Daher hat es mich schon erstaunt, dass sich der Bundestagspräsident zum jetzigen Zeitpunkt so einlässt." Schäuble hatte erklärt: "Ich kann bisher aus den Veröffentlichungen überhaupt nicht erkennen, dass er sich an irgendeine der geltenden Regelungen nicht gehalten hat."

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de