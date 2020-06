Die letzte Mieteinheit von rund 362 m² wurde an die Independent Financial Services AG vermietet.Zürich - SPG Intercity Zurich hat die insgesamt 2150 m2 Bürofläche an der Brandschenkestrasse 47 im Auftrag der Eigentümerin Swisscanto Anlagestiftung vermarktet. Die letzte Mieteinheit von rund 362 m² wurde an die Independent Financial Services AG vermietet. Die neue Mieterin ist auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Investoren spezialisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...