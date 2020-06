Der australische Dollar steht vor einer tieferen Korrektur in Richtung 0,6770 gegenüber seinem amerikanischen Pendant, so die FX Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der AUD handelte letzten Freitag zwischen 0,6828 und 0,6912, relativ nahe an unserer erwarteten Spanne von 0,6825/0,6900. Der schwache Tagesschluss in NY (0,6833, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...