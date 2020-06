Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun ist im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal bei dem Zahlungsdienstleister festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft München I am Dienstagvormittag mit.



Demnach wurde am Montagmorgen ein Haftbefehl gegen Braun erwirkt. Der Beschuldigte habe sich noch am Montagabend gestellt. Er soll im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt werden, die über die Haftfortdauer entscheidet. Die Staatsanwaltschaft legt Braun nach ihren bisherigen Ermittlungen zur Last, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit weiteren Tätern "die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen der Wirecard AG durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern (TPA) aufgebläht zu haben, um so das Unternehmen finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen".



Besonders im Fokus der Ermittlungen stehen angebliche Bankguthaben auf Treuhandkonten bei zwei philippinischen Geldhäusern in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden Euro. Wirecard hatte in der Nacht zum Montag mitgeteilt, dass diese Guthaben "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen".

