Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte am Dienstag an, dass er die Coronavirus Lockdown-Maßnahmen in England lockern werde. "Dank unserer Fortschritte können wir noch weiter gehen und den Lockdown sicher lockern", sagte der Premierminister. "Vorsicht wird unser Wachhund bleiben." Zusätzliche Punkte "Es gibt nur eine Gewissheit: Je weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...