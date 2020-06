Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.523,76 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Wirecard, die im Tagesverlauf zwischenzeitlich über 30 Prozent zulegten. Kurz vor Handelsende war noch ein Zugewinn von rund 18 Prozent übrig - der Wert des Unternehmens liegt aber immer noch über 80 Prozent niedriger als am Donnerstagmorgen. Unter den anderen Papieren waren Aktien von Bayer und Volkswagen vorne. Die Anteilsscheine von MTU Aero Engines standen kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend im Minus mit Verlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, hinter denen von Eon und Vonovia.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1329 US-Dollar (+0,58 Prozent).

WIRECARD-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de