Der Ölpreis WTI legte mit nachlassenden Spannungen bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China zu - Die positive Risikoneigung der Investoren hält den Ölpreis im Plus - Um 22.30 Uhr stehen die wöchentlichen Rohöllagerbestände aus den USA auf der Agenda - Die Ölpreise sind freundlich in die Woche gestartet und schlossen am Montag im positiven ...

