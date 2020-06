Die Saison chilenischer Kiwis ist in vollem Gang, wobei sich die Exporte in der 23.-24. Woche auf 95.045 Tonnen beliefen, die an verschiedene Teile der Welt geliefert wurden. Eine Zahl, die gegenüber 2019 um 12% geringer ist. Europa ist weiter das wichtigste Ziel für diese chilenischen Früchte, mit der Aufnahme von 27.744 Tonnen und einem Anstieg von 26% gegenüber 2018....

Den vollständigen Artikel lesen ...