Am Donnerstag soll die zur Holdinggesellschaft Metall Zug gehörende Gruppe abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Schweizer Börse SIX gebracht werden.Zug - Der Haushaltsgerätespezialist V-Zug ist von der Coronakrise bisher nur relativ leicht betroffen. Vor allem die Produktivität in der Fertigung sei beeinträchtigt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Pandemie seien alerdings nicht abzuschätzen. Gleichzeitig sei der Transformationsprozess der vergangenen Jahre fortgesetzt worden.

