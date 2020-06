Die Hybridanleihe dient vor allem der Finanzierung der Übernahme des spanischen Versicherers Caser.St.Gallen - Helvetia hat erfolgreich eine nachrangige Hybridanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro auf dem EUR-Kapitalmarkt platziert. Die Hybridanleihe dient vor allem der Finanzierung der Übernahme des spanischen Versicherers Caser. Helvetia Europe, eine luxemburgische Tochter der Helvetia Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen, begab eine nachrangige datierte Hybridanleihe in Höhe von EUR...

