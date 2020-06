Umsatz, Betriebsgewinn und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen bei den 21 grössten Konzernen 2019 zweistellig.Zürich - Die grössten Pharmaunternehmen der Welt haben 2019 nach einer Wachstumspause im Vorjahr wieder Fahrt aufgenommen und insbesondere ihre Innovationsanstrengungen verstärkt. So steigerten die 21 untersuchten Konzerne ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) um 14,2 Prozent - nach einem Minus von 1,9 Prozent in 2018. An diesem Zuwachs hatten fast alle Unternehmen ihren Anteil - 16...

Den vollständigen Artikel lesen ...