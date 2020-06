Pascal Wengi kommt von Crealogix, dem Schweizer Fintech, wo er zuletzt als Managing Director für die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Singapur tätig war.Zürich - Avaloq, der Schweizer Anbieter von digitalen Banking-Lösungen, Kernbankensoftware und Vermögensverwaltungstechnologie hat Pascal Wengi zum Head of Sales für die Region Greater China ernannt. Er wird seinen Sitz in Hongkong haben. Pascal Wengi kommt von Crealogix, dem Schweizer Fintech, wo er zuletzt als Managing Director für die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Singapur tätig war.

Den vollständigen Artikel lesen ...