Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Dienstag mit 5,7K Kontrakte den dritten Tag in Folge gestiegen sind. Das Volumen fiel nach zwei Tagen des Anstiegs um 11K Kontrakte. Erdgas Preise können weiter fallen Die Preise für Erdgas fallen und so wurden am frühen Mittwoch unter 1,67$ neue Monatstiefs ...

