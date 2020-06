Analysten zeigen sich im Juni so zuversichtlich für den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz wie schon lange nicht mehr.Zürich - Analysten zeigen sich im Juni so zuversichtlich für den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz wie schon lange nicht mehr. Nach dem Taucher im März ist er damit den dritten Monat in Folge wieder positiv. Der sogenannte CS-CFA-Society-Switzerland-Indikator, der die Erwartungen der Analysten misst, steht neu bei +48,7 Punkten, wie die CS am Dienstag mitteilte. Der Indexstand ergibt sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...