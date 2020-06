FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1660 (1690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1120 (1118) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1005 (875) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS DUNELM GROUP TO 'SELL' - CITIGROUP RAISES BOOHOO TO 'BUY' - CITIGROUP RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2020 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES G4S TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 140 (110) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1020 (950) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1155 (1184) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES G4S PRICE TARGET TO 140 (115) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1050 (1090) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

