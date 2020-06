Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert, die Ausreise aus den Corona-Risikogebieten in Nordrhein-Westfalen nur noch mit einem negativen Virus-Test zu erlauben. "Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dass Reisen aus den Lockdown-Gebieten heraus nur genehmigt werden, wenn man negativ getestet ist", sagte Lauterbach dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Ansonsten könne man dem Lockdown leicht entgehen, indem man einfach wegfahre, fügte er hinzu. Komme es nicht zu dieser Beschränkung, könne das dazu führen, dass die Verbreitung des Virus aus den Risiko-Gebieten sogar noch beschleunigt werde. "Denn diejenigen, die sich nicht an die Regeln des Lockdowns halten wollen, reisen dann einfach weg", so der SPD-Politiker.

