Der SMI schliesst um 2,19 Prozent tiefer auf 10'021,9 Punkten.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch auf breiter Front Terrain eingebüsst. Im späten Geschäft weiteten sich die Einbussen im Fahrwasser der Wall Street noch aus. Händler begründeten den Kursrückgang mit steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Teilen der USA und in Deutschland und einer zunehmenden Furcht vor einem verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und der EU.

