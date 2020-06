Der USD/CAD steigt am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an - Der USD gewinnt an Stärke, als die Risikoaversion zunimmt - WTI Öl rutscht unter die 40 Dollar-Marke - Der USD/CAD verzeichnete am Dienstag moderate Tagesgewinne und stieg am Mittwoch weiter leicht an. Nachdem es ein neues Sitzungshoch von 1,3584 erreicht hatte, gab das Paar leicht nach ...

