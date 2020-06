"Mit den Masken ist es wie mit dem Abstand, ein einziger Wildwuchs. Das ist kein föderales Europa, sondern ein Europa der Nationen, was unlängst auch beklagt wurde."Jetzt habe ich brav und geduldig an der Kasse angestanden und auch noch so lange gewartet, bis die Dame vor mir ihre Sachen vom Band in ihre Einkaufstüte gepackt hat und werde schon von dem hinter mir angeraunzt. Ob ich mich nicht mal langsam nach vorne bewegen wolle, herrscht er mich an. Er sitzt mir fast im Nacken. Er hat es offenbar eilig und seit der Bundesrat entschieden hat...

