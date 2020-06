Der AUD/USD rutschte während der amerikanischen Handelszeiten unter 0,6900 - Der US-Dollar-Index stieg aufgrund der Risikoaversion über 97 - Die wachsende Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in den USA drückt auf die Stimmung. Nachdem der AUD/USD zu Beginn der europäischen Börsensitzung in Richtung 0,6900 gefallen war, trat er in eine Konsolidierungsphase ...

