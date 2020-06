Der Lift- und Rolltreppen-Hersteller bringt Aufzüge und Rolltreppen auf den Markt, die in Coronazeiten mehr Sicherheit gewähren sollen.Hergiswil - Schindler bringt Aufzüge und Rolltreppen auf den Markt, die in Coronazeiten mehr Sicherheit gewähren sollen. Die Produkte der Linie "CleanMobility" ermöglichen etwa eine kontaktlose Nutzung, teilten die Innerschweizer am Donnerstag mit. Die neuen Lösungen umfassen den Angaben zufolge Smartphone-Apps, die das Drücken von Aufzugstasten ersetzen, ein fortschrittliches Transitmanagement...

