Nach den jüngsten Aktualisierungen des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Coronavirus (COVID-19), stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf 192.079, mit insgesamt 8.927 Todesfällen. In Deutschland stieg die Zahl der Fälle am Donnerstag gegenüber Mittwoch um die höchste Zahl von 630, an vier Tagen (+587). Die Zahl der Todesfälle stieg um 13, im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...