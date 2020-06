EY in der Schweiz hat Michael Messerli zum neuen Leiter Strategy & Transactions ernannt - André Bieri als Markets Partner Schweiz seine neue Rolle an.Zürich - EY in der Schweiz hat Michael Messerli zum neuen Leiter Strategy & Transactions ernannt (mit Ausnahme des Financial Services Bereichs, welcher eigenständig geführt wird). Er tritt diese Aufgabe am 1. Juli 2020 an und übernimmt diese Rolle von Stefan Rösch-Rütsche, der diese Position nach seiner Ernennung zum Country Managing Partner abgeben wird. Michael Messerli wurde 2013 zum Executive...

