Wegen des Einbruchs des Reise-Geschäfts durch die Coronakrise nimmt der Schweizer Reiseveranstalter harte Einschnitte vor.Glattbrugg - Wegen der Coronakrise nimmt der Reiseveranstalter Hotelplan Group harte Einschnitte vor. In der Schweiz würden rund 170 Mitarbeitende ihre Stelle verlieren und 12 der knapp 100 Filialen geschlossen, teilte die Migros-Tochter am Donnerstag mit. Gesamthaft stehen in der Schweiz, in Deutschland sowie in Grossbritannien bis zu 425 Arbeitsplätze auf der Kippe.

