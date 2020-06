80 neue Arbeitsplätze sollen in der Fertigung in Frankenburg entstehen. Rund fünf Millionen Euro investiert das österreichische Speicherunternehmen in die Verlagerung und den Ausbau seiner Zellfertigung.Bluesky Energy verlagert die komplette Zellfertigung für seine Speicherlösungen auf Salzwasserbasis aus Asien nach Österreich. Rund fünf Millionen Euro investiert das österreichische Unternehmen und baut gleichzeitig die Zellfertigung aus, wie es am Donnerstag hieß. Ab Herbst soll in dem neuen Werk in Frankenburg produziert werden. Die Kapazität reiche für rund 30.000 Salzwasserbatterien jährlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...