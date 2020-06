Cyberkriminelle werden alles versuchen, um mit gefälschten Apps, Webseiten und Phishing-Attacken Profit zu schlagen, warnt der IT-Sicherheits-Hersteller.Jena - Seit heute ist die Tracing-App SwissCovid in der Schweiz verfügbar. Jede in der Schweiz lebende und arbeitende Person kann mit ihrer Nutzung aktiv an der Bekämpfung der Corona-Pandemie mitwirken. Das gilt zumindest, wenn sie die offizielle App nutzt - aber die Erfahrung mit ähnlichen Tools im Ausland zeigt, dass Cyberkriminelle alles daran setzen werden, dass dies so nicht geschehen soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...