Nach dem scharfen Rücksetzer zur Wochenmitte haben Europas Börsen am Donnerstag wieder zugelegt.Paris / London - Nach dem scharfen Rücksetzer zur Wochenmitte haben Europas Börsen am Donnerstag wieder zugelegt. Schnäppchenjäger nutzten nach Einschätzung von Marktanalyst Timo Emden derzeit das niedrigere Niveau zum Wiedereinstieg. Der EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,28 Prozent auf 3205,14 Punkte zu. Auch in Paris verbuchte der Cac 40 ähnlich moderate Gewinne, während der Londoner FTSE 100...

