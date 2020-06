Eine Erholung der Lage ist jedoch in Sicht. Gerade chinesische Photovoltaik-Hersteller scheinen ihren Kapazitätsausbau mittlerweile wieder aufzunehmen.Viele Photovoltaik-Anlagen und Maschinenbauer beantragten nach dem Lockdown in Deutschland Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter. Nun berichtet der Verband VDMA, dass die Unternehmen von der Corona-Krise gerade im ersten Quartal hart getroffen wurden. So habe der Umsatz im ersten Quartal mehr als 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und auch gegenüber dem Vorquartal sei er um 55 Prozent gesunken, hieß es am Donnerstag. Es sei der heftigste Einbruch ...

