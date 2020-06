Verglichen mit dem reinen Buchwert des Unternehmens von rund 351 Mio Franken stellt die Marktkapitalisierung einen Aufschlag von rund 32 Prozent dar.Zug - Die Aktien des Haushaltsgeräteherstellers V-Zug sind seit Donnerstagmorgen neu an der Schweizer Börse SIX kotiert. Die Papiere der Metall-Zug-Abspaltung wurden in der ersten Transaktion zu einem Eröffnungskurs von 72 Franken gehandelt. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 463 Millionen Franken. Verglichen mit dem reinen Buchwert des Unternehmens von rund 351 Millionen Franken stellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...