Eigentlich sollte das PV-Symposium in diesem Jahr verspätet Ende August doch noch im Kloster Banz stattfinden. Angesichts der immer noch existierenden Corona-Restriktionen entschieden sich Solar Promotion und der Tagungsbeirat, die Veranstaltung nun doch nur in der digitalen Version anzubieten.Es war eine schwere Entscheidung, die die Veranstalter von Solar Promotion und der Tagungsbeirat kurzfristig im März treffen mussten: Kurz vor dem Termin des PV-Symposiums 2020 in Bad Staffelstein entschieden sie sich für eine Verschiebung. Ende August wurde kurz danach als Ausweichtermin festgelegt. Nun ...

