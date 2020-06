Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft im ersten Quartal so stark schrumpfen lassen wie seit der Finanzkrise nicht mehr.Washington - Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft im ersten Quartal so stark schrumpfen lassen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zwischen Januar und März fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 5,0 Prozent, bestätigte das Handelsministerium am Donnerstag eine frühere Schätzung. Das ist der stärkste Rückgang seit den Jahren der Finanzkrise 2007-09...

