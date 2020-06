Die jüngsten makroökonomischen Daten festigen das Vertrauen in das Basisszenario der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot am Donnerstag. "Es gibt jetzt im Hinblick auf eine Erholung einen Silberstreif am Horizont", fügte Knot hinzu, wie Reuters berichtete. Reaktion des Marktes Diese Kommentare scheinen keinen wesentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...