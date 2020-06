Das Tageshoch von 80,92 Franken wurde am frühen Nachmittag erreicht und der erste Schlusskurs lautet 78,15 Franken, ein Tagesplus von 8,5 Prozent.Zürich - Die V-Zug-Aktien haben am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX erfolgreich beendet. Die Papiere der Metall-Zug-Abspaltung verbuchten im Tagesverlauf ein klares Kursplus. Die Aktien des Haushaltsgeräteherstellers gingen am Morgen zum Eröffungskurs von 72 Franken in den Handel. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 463 Millionen Franken.

