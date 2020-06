"Das Ziel dieses neuen Fonds ist es, einen positiven Wandel zu bewirken - für unsere Kunden, die Gesellschaft und die Welt als Ganzes."Frankfurt am Main - Aberdeen Standard Investments (ASI) hat einen neuen Fonds aufgelegt, der eine starke langfristige Wertentwicklung mittels Anlage in Unternehmen anstrebt, die sich durch ein solides Management ihrer Risiken und Chancen in Bezug auf ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) auszeichnen. Der Aberdeen Standard SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable and...

