Freenet ISIN: DE000A0Z2ZZ5 hat am 25. Juni die 14-Euro-Marke getestet und drehte bei 14,015 Euro wieder nach oben ab. Wenn man sich den 5-Jahres-Chart anschaut findet man nur einen Ausbruch nach unten, der unter dem Tageskurs liegt. In diesem Preisbereich gab es im März eine Trendwende nach oben, die bis in den Bereich von 18,00 Euro führte. Hauck & Aufhäuser hat im Juni ein Kursziel von 24,50 Euro genannt und bleibt bei ihrem "Buy" für die Aktie. ...

