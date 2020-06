Der Vermögensverwalter hat Jacques-Etienne Doerr in die neu geschaffene Position des Leiters Institutional Sales für die Schweiz mit Sitz in Zürich berufen.London - PGIM Fixed Income, ein globaler Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von 868 Milliarden US-Dollar* aktiv gemanagte Strategien für alle Anleihenmärkte anbietet, hat Jacques-Etienne Doerr mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position des Leiters Institutional Sales für die Schweiz mit Sitz in Zürich berufen. PGIM Fixed Income ist Teil von PGIM...

