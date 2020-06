Die Mehrheit der Deutschen unterstützt die Forderung nach schärferen Gesetzen für die Fleischindustrie. Das geht aus dem aktuellen ZDF-Politbarometer hervor, welches am Freitag veröffentlicht wurde.



Demnach befürworten 92 Prozent der Befragten eine Verschärfung, auch mit der Konsequenz, dass Fleisch für die Verbraucher dann teurer wird. Sieben Prozent sprechen sich hier gegen eine Gesetzesverschärfung aus (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Dass die meisten Menschen bereit wären, dann auch mehr Geld für Fleisch und Wurst auszugeben, glauben 55 Prozent, 42 Prozent bezweifeln das. In den Kreisen Gütersloh und Warendorf wurde nach den Corona-Infektionen beim Fleischverarbeiter Tönnies das öffentliche Leben wieder massiv eingeschränkt.



89 Prozent und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen befürworten diesen regionalen "Lockdown" (nicht richtig: neun Prozent). Für Deutschland generell halten weiterhin die meisten Befragten (56 Prozent) die jetzt geltenden Lockerungen bei den Coronamaßnahmen für gerade richtig, 32 Prozent gehen diese Lockerungen zu weit und nur zehn Prozent nicht weit genug. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen vom 23. bis 25. Juni bei 1.227 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de