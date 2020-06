Der USD/CHF gibt auf 0,9482 nach, was einem Rückgang von 0,03% an diesem Tag entspricht, während Karen Jones von der Commerzbank die 0,9553 fest im Blick hat. Wichtige Zitate "Der USD/CHF hat sich weiter erholt und er erodiert den kurzfristigen Abwärtstrend, was den unmittelbaren Abwärtsdruck mildert und einen möglichen erneuten Test des Zwischenhochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...