18.000 von insgesamt 465.000 benötigten Solarmodulen des chinesischen Photovoltaik-Herstellers sind an der Baustelle in Brandenburg eingetroffen. EnBW hält an seinem Zeitplan fest, den Solarpark bis Ende des Jahres ans Netz zu bringen. Es ist das bislang größte förderfreie Photovoltaik-Projekt in Deutschland.Mitte März gab EnBW den Startschuss für seinen Solarpark mit 187 Megawatt im brandenburgischen Werneuchen, der über einen Stromabnahmevertrag (PPA) refinanziert werden soll. Es ist das bislang größte Photovoltaik-Projekt dieser Art in Deutschland. Die erste Tranche der kristallinen Glas-Glas-Solarmodule ...

