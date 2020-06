Der Bau im größten förderfreien Solarpark im brandenburgischen Werneuchen kommt voran. Darüber informiert Initiator EnBW. Das Projekt hat eine Spitzenleistung von 187 Megawatt (MW). Der Photovoltaik-Multi-Megawattpark in Werneuchen in Brandenburg nimmt Gestalt an. Das teilte der Entwickler des Parks, der Karlsruher Eneregieversoreger EnBW, mit. Mit 187 Megawatt (MW) ist er nach Aussage des Unternehmens der größte Solarpark in Deuitschland, der ohne Förderung auskommt. Bis Ende des Jahres soll die ...

