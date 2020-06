Ein Produzent von Fahrstühlen in Vietnam will künftig einen Teil seines Industriestroms mit einer Photovoltaikanlage selbst erzeugen. Bei der Finanzierung sucht die Firma über die Plattform Ecoligo Crowdinvestoren. Photovoltaik soll künftig für Fahrstühle in einer Fabrik in Vietnam zum Einsatz kommen. Der Produzent Thien Nam Elevator will dafür eine 393 Kilowatt starke Photovoltaikanlage auf seinem Betriebsgelände errichten. Dafür sucht das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Emittenten Ecoligo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...