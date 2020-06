Eine weitere Woche im Jahreskreis 2020 nähert sich ihrem natürlichen Ende, und auch diesmal war allerlei Kurioses geboten. So wurde das Rettungspaket für die Lufthansa abgesegnet, womit die Airline vor der harten Sanierung in der Insolvenz gerettet werden konnte. Ob das nun gut oder schlecht ist, darüber darf weiter diskutiert werden, nicht immer führen derartige Maßnahmen ja zum gewünschten Erfolg. Der scheint auch bei Wirecard endgültig der Vergangenheit anzugehören, denn für die Aktie ging es noch einmal deutlich tiefer. Dabei dürfte der Boden nach dem jüngsten Schlag ins Kontor längst nicht erreicht sein; gerade erst hat die Bank of America, kurz BofA, als neues Kursziel einen Euro ausgegeben. Passend dazu stellte das Unternehmen (Wirecard, nicht die BofA) gestern als erster DAX-Wert überhaupt einen Antrag auf Insolvenz, die Aktie musste vorübergehend vom Handel ausgesetzt werden und fand sich anschließend bei 2,50 Euro wieder. Abwärts ging es zwischenzeitlich allerdings auch für den DAX: ...

