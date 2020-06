Hauseigentümer, die in eine eigene Photovoltaikanlage investieren, müssen sich mit immer weniger Rendite zufrieden geben. Das zeigt eine Analyse der HTW Berlin für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Rendite mit Photovoltaik-Hausanlagen in Deutschland sinkt weiter. Das geht aus der Auswertung von 2.100 Angeboten für PV-Anlagen im Jahr 2019 hervor. Die HTW Berlin hat die Analyse für die Verbraucherzentrale in NRW durchgeführt. Der Verbraucherschützer haben auf dieser Basis ihren aktualisierten ...

