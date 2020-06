Es ist natürlich, dass es einige kleine Störungen in der Wirtschaft geben wird, wenn die USA aus der Pandemie herauskommen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Freitag gegenüber dem Fox Business Network. Ross merkte weiter an, dass die Verbraucher den Aufschwung vorantreiben würden, und sagte, man erwarte eine "starke Aufwärtsentwicklung" für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...