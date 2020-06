Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf steigt in die 2. Liga ab. Durch die Düsseldorfer 0:3-Auswärtsniederlage gegen Union Berlin und den 6:1-Sieg des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln ist die Fortuna 17. und steigt in die nächsttiefere Spielklasse ab, während Werder gegen den Tabellen-Dritten der 2. Fußball-Bundesliga in die Relegation geht.

