Der EUR/USD wird bei 1,1248 gehandelt, was einem Tagesgewinn von 0,24% entspricht, da der 4-Stunden-Chart am Montag ein sich verbesserndes technische Bild aufweist, aber der Euro/Dollar ist aus dem Gröbsten noch nicht heraus, so FXStreet Analyst Yohay Elam. Wichtige Zitate "Der EUR/USD hat sich erneut von der Unterstützungslinie des Aufwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...